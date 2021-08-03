Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ile görüştü
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ile görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'yi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'yi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmeye yönelik "Suriye'ye ilişkin son gelişmeler, sahadaki durum, Anayasa Komitesinin faaliyetleri ve mültecilerin dönüşü konuları ele alınmıştır. Ayrıca Libya'daki güncel gelişmeler ve siyasi süreç hakkında istişarelerde bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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