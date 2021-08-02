Discord kullanıcı sınırını aşan Genshin Impact'in sunucusu çöktü!
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Discord kullanıcı sınırını aşan Genshin Impact'in sunucusu çöktü!

Discord kullanıcı sınırını aşan Genshin Impact'in sunucusu çöktü!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

miHoYo tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon rol yapma oyunu Genshin Impact'in Discord sunucusu, kullanıcı sınırını aşmasının ardından çöktü.

Son zamanların en popüler oyunları arasında yerini alan Genshin Impact, discordunkaldırabileceği maksimum üye kapasite sınırı olan 800 bin sınırını aşınca Genshin ImpactDiscord sunucusu çöktü.

28 Temmuz tarihinde Twitter üzerinden açıklama yapan Genshin Impact'in resmi hesabı, ikinci bir discord serverı açtıklarını duyurdu. Açılan yeni discord sunucusunun ismi 'Genshin Impact Tavern' olarak belirlendi. An itibarıyla 150 bin kullanıcı sayısını aşmayı başaran sunucunun, ileri ki zamanlarda Genshin Impact Tavern'in dolması durumunda üçüncü bir discord sunucusu açmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Discord kullanıcı sınırını aşan Genshin Impact'in sunucusu çöktü!

İnsanların pandemi nedeniyle evlerinde kaldıkları zamanda arkadaşlarıyla beraber konuşarak ve oyun oynayarak zaman geçirmeleriyle beraber Discorda ilgi bayağı bir artmışbulunmakta. Online oyunlara ilginin artmasıyla beraber böyle sorunların ortaya çıkması Genshin Impact tarafından normal olarak nitelendiriliyor.

Genshin ImpactDiscordsunucusunda yer bulamayan kullanıcılar bir an önce GenshinImpact Tavern'de yerini almaya başladı. Aynı şekilde ilk sunucudaki kullanıcılar da ikinci sunucuda da yerlerini şimdiden aldılar.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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