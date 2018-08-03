Diş Kamaşması Mı Yaşıyorsunuz? 30 Dakika Kuralını Unutmayın!

Dondurma yediğinizde veya buzlu bir limonata içtiğinizde dişleriniz kamaşıyor mu? Cevabınız 'Evet' ise, sizde de diş hassasiyeti var demektir.

SİNİRLER UYARILIR

Diş Hekimi Pertev Kökdemir yaz aylarında görülme sıklığı artan diş hassasiyeti ile ilgili bilgiler verdi:

Diş hassasiyeti, dişlerin altındaki dentin tabakasının zarar görmesi sonucu oluşur. Diş etlerinin çekilmesi sonucunda dişler tamamen ortaya çıkar. Bu da soğuk, sıcak, tatlı ve ekşi besinler tüketildiğinde dişlerdeki sinirleri uyararak hassasiyetin oluşmasına neden olur. Diş hassasiyetine sebep olan faktörleri şöyle sıralayabiliriz:

- Diş eti çekilmesi

- Dişlerin sert fırçalanması (Sert ve hızlı fırçalama ile diş etleri zarar görür ve dentin tabakası aşınır.)

- Diş gıcırdatma

- Diş iltihapları

- Diş plakları

- Diş beyazlatma ürünleri

- Kırık ve çürükler

- Asitli yiyecek ve içecekler (İçinde asit bulunan yiyecek ve içecekler dentin tabakasının aşınmasına ve zarar görmesine neden olur.)

- Ağız çalkalama solüsyonları

SOĞUK İLE SICAĞI BİRLİKTE TÜKETMEYİN

Bütün bunlardan korunma yolları ise şöyledir:

- Diş etlerinin çekilmesine neden olan plak ve diş taşları temizlenir.

- Hasta sert ve hızlı fırçalıyor ise yumuşak fırçalar önerilebilir ve nasıl fırçalanması gerektiği anlatılır.

- Hassas dişler için üretilen macunlar önerilir.

- Hassasiyet giderici macun ve gargara önerilir.

- Yediğimiz içtiğimiz gıdalara dikkat edebiliriz ve soğuk ile sıcağı birlikte tüketmemeliyiz.

- Diş gıcırdatmalarına karşı gece plakları hazırlanabilir.

- Çürük dişler tedavi edilir, varsa eksik ya da kırık dolguların tedavisi yapılır. Hastaların bütün bunlara dikkat etmeleri ve rutin olarak diş hekimi kontrollerini aksatmamaları gerekmektedir.

DİŞLERE GELEN SOĞUKLUĞU AZALTIR

"Yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan dondurma, hassasiyet sorununu en çok ortaya çıkaran yiyecektir" diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir; "Dondurmasız bir yaz geçirmemek için dondurmanızı ısırarak değil, dilinizle erimesini sağlayarak tüketmek; hassasiyetten korunmak için başlıca çözümlerdendir. Isırarak yediğinizde dişleriniz çok daha düşük derecedeki soğuklara maruz kalır. Dilinizde erimesini sağlamak ise dişlere gelen soğukluk derecesini belirgin bir şekilde azaltır. Ayrıca diş yüzeyindeki ani ısı değişiklikleri, diş minesinde mikro çatlaklara sebep olup ileride dişlerin daha hassas hale gelmesine yol açabilir" dedi.

30 DAKİKA SONRA FIRÇALAYIN

Kökdemir, "Asitli içecekler, renkli meyve suları gibi içecekler, ağızdaki pH ve şeker dengesini değiştirdiğinden dişlerin başlıca düşmanlarıdır. Bunları tükettikten hemen sonra pH değeri normal olan su ile ağzı çalkalayıp 30 dakika geçtikten sonra da dişleri fırçalayarak dişlerimizi koruyabiliriz. Özellikle asitli yiyeceklerden hemen sonra dişleri fırçalamayı önermiyoruz. Asit, diş üzerinde bulunan mineralleri diş yüzeyinden uzaklaştırır ve ancak 30 dakika sonra bu mineraller diş yüzeyine doğru tekrar yerleşir. Dolayısıyla güvenilir fırçalama süresi yemeklerden 30 dakika sonrasıdır" diyerek önemli uyarılarda bulundu.