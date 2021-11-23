Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri Önlüklerini Giydi

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen törende birinci sınıf ve pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl beyaz önlüklerini giyemeyen 2. sınıf öğrencileri önlüklerini giydi.

Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda "Hekimliğe İlk Adım" sloganı ile gerçekleştirilen 2021-2022 Akademik Yılı Önlük Giydirme Töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı.

Törende ilk olarak Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Yeşil Duymuş bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Zeynep Yeşil Duymuş konuşmasına, fakülte olarak dünden bugüne geçirdikleri aşamaları anlatan sunum ile başladı. Konuşmasının devamında, içerisinde bulunduğumuz Diş Hekimliği Haftası'nı ve Diş Hekimliği Günü'nü kutlayarak, ülkemizdeki ilk Diş Hekimliği Fakültesi'nin 22 Kasım'da kurulmuş olması münasebetiyle öğrencilerimizin önlük giyme töreninin bu anlamlı günde yapıldığını söyledi. Beyaz önlüğün sağlığın, temizliğin, dürüstlüğün ve aydınlığın simgesi olduğunu hatırlatarak öğrencilere "Aileleriniz huzurunda bugün hekimlik mesleğinin bir parçası olan beyaz önlüğünüz hocalarınız tarafından giydirilecek ve mesleğe ilk adımınızı atacaksınız. Sizlerden bu önlüğün anlamını idrak ederek hareket etmenizi temenni ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Törene katılanları saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayarak Diş Hekimliği Fakültemiz hakkında kısa bir bilgi veren Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, fakültede hem lisans ve lisansüstü eğitimi, hem de diş hastalıkları ve tedavisi konusunda sağlık hizmeti verildiğini hatırlattı.

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluşundan içinde bulunduğumuz yılın Mart ayına kadar hep zor fiziki şartlarda sağlık hizmetini ve sağlık eğitimini sürdürdüğünü, fiziki şartları sınırlı olmasına rağmen ilimiz ve bölgemiz insanın sorunlarını çözme noktasında çok önemli işler yaptığını belirten Rektörümüz, artık sadece bölgenin değil belki de ülkemizin en iyi Diş Hekimliği Fakülte binasından birini Üniversitemize kazandırdıklarını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen Diş Hekimliği Fakültemiz binasının aynı anda 175 hastanın diş tedavisi olabildiği, diş hastalıkları ile ilgili bütün tedavilerin yapıldığı, bünyesinde yataklı servislerin de yer aldığı 25. 000 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve Sağlık Bakanlığı Kalite Standartlarına uygun olarak inşa edildiğini kaydetti.

Konuşmasında öğrencilere seslenerek, her açıdan donanımlı, iyi bir fakültede eğitim göreceklerini ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman: "Sizler bugün beyaz önlüklerinizi giyerek hekimliğe ilk adımınızı atıyorsunuz. Hayatınız boyunca da artık bu önlüklerinizi çıkaramayacaksınız. Bu vesileyle sizlere birkaç tavsiyem olacaktır. Her şeyden önce Diş Hekimliği Fakültemizde ve Rize'de geçireceğiniz beş yılı alanınızda en iyi bir şekilde yetişmek için çok iyi değerlendirin. Şunu unutmayınız ki hekimlik mesleği insanı sevmekle başlar. Bu meslekte insanı sevmezseniz başarılı olamazsınız. Onun için Allah'ın yaratmış olduğu en üstün varlık olan insanı ve ona hizmet etmeyi sevin. " dedi.

Konuşmaların ardından Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan müzik gösterisi sunuldu.

Törende daha sonra, protokol ve öğretim üyeleri tarafından Diş Hekimliği öğrencilerine beyaz önlükleri giydirildi.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Törene; Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Adnan Yılmaz, Prof. Dr. Ali Bilgin ile Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Üniversitemiz akademik ve idari personeli, öğrenciler ve aileler katıldı.

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