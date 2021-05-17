Diş hekimini linç ettiren tecavüz iddiasında yeni perde! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Kadıköy'de bir diş hekimi, yanında çalışan yabancı uyruklu kadının tecavüz iddiası üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. Konuyla ilgili inceleme yapan ekipler tecavüz iddiasının asılsız olduğunu belirledi. O anlara dair güvenlik kamera görüntüleri de iddianın asılsız olduğunu ortaya çıkardı.
Kadıköy'de 15 Mayıs günü, Türkmenistan uyruklu temizlik görevlisi bir kadın terasa çıkıp tecavüze uğradığı söyleyerek yardım istedi. Sesleri duyan mahalle sakinleri binanın önünde toplandı. Diş hekimi ve kadın binadan çıkarken kalabalıkla karşılaştı. İddiaların odağındaki diş hekimi linç edilmek istendi.
İNCELEME SONUCU GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Konuyla ilgili inceleme yapan ekipler tecavüz iddiasının asılsız olduğunu belirledi. Sorguya alınan diş hekimi ifadesinde, temizlikçi kadının kendisinden para istediğini vermeyince de iftira attığını söyledi.
KAMERA GÖRÜNRÜLERİ DE DOĞRULADI
Diş hekiminin bu ifadesini, daha sonra ortaya çıkan klinik güvenlik kamerası da doğruladı. Görüntülerde diş hekiminin, tartışma sırasında kadının cep telefonu ile kayıt aldığını fark edince telefonu almak için hamle yaptığı, kısa bir itişmenin ardından kadının terasa yöneldiği görüldü.