Diş hekimini linç ettiren tecavüz iddiasında yeni perde! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de bir diş hekimi, yanında çalışan yabancı uyruklu kadının tecavüz iddiası üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. Konuyla ilgili inceleme yapan ekipler tecavüz iddiasının asılsız olduğunu belirledi. O anlara dair güvenlik kamera görüntüleri de iddianın asılsız olduğunu ortaya çıkardı.