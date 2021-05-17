Diş hekimini linç ettiren tecavüz iddiasında yeni perde! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı
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Diş hekimini linç ettiren tecavüz iddiasında yeni perde! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Kadıköy'de bir diş hekimi, yanında çalışan yabancı uyruklu kadının tecavüz iddiası üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. Konuyla ilgili inceleme yapan ekipler tecavüz iddiasının asılsız olduğunu belirledi. O anlara dair güvenlik kamera görüntüleri de iddianın asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

Kadıköy'de 15 Mayıs günü, Türkmenistan uyruklu temizlik görevlisi bir kadın terasa çıkıp tecavüze uğradığı söyleyerek yardım istedi. Sesleri duyan mahalle sakinleri binanın önünde toplandı. Diş hekimi ve kadın binadan çıkarken kalabalıkla karşılaştı. İddiaların odağındaki diş hekimi linç edilmek istendi.

İNCELEME SONUCU GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili inceleme yapan ekipler tecavüz iddiasının asılsız olduğunu belirledi. Sorguya alınan diş hekimi ifadesinde, temizlikçi kadının kendisinden para istediğini vermeyince de iftira attığını söyledi.

KAMERA GÖRÜNRÜLERİ DE DOĞRULADI

Diş hekiminin bu ifadesini, daha sonra ortaya çıkan klinik güvenlik kamerası da doğruladı. Görüntülerde diş hekiminin, tartışma sırasında kadının cep telefonu ile kayıt aldığını fark edince telefonu almak için hamle yaptığı, kısa bir itişmenin ardından kadının terasa yöneldiği görüldü.

Diş hekimi, yanında çalışan kadının tecavüz iftirası yüzünden linç ediliyordu
Diş hekimi, yanında çalışan kadının tecavüz iftirası yüzünden linç ediliyordu
Diş hekimini linç ettiren tecavüz iddiasında yeni perde! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı
Diş hekimi, yanında çalışan kadının tecavüz iftirası yüzünden linç ediliyordu
Diş hekimi, yanında çalışan kadının tecavüz iftirası yüzünden linç ediliyordu
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (4)
FAKIR VATANDAS: doktorum seni linç etmek isteyenleri yumruk atan hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulun.donlarına kadar alırsın valla beter olsunlar.
Cevap Yaz 1 24 Yayından Kaldır
COVİD 19: EEE işte ''İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ'' SAVUNUCULARINA BU VİDEOYU İZLETTİRECEKSİN ! ! !
Cevap Yaz 9 56 Yayından Kaldır
ABDULLAH ARSLAN: KADININ BEYANI ESASTIR... DERHAL DOKTOR İDAM EDİLSİN YADA ÖMÜR BOYU HAPİS VERİLSİN
Cevap Yaz 13 47 Yayından Kaldır
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