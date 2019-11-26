Diş Hekimi adayları beyaz önlüklerini giydi

26.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:06

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi üçüncü sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle birlikte 'Beyaz önlük' giydi.



Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene İnönü üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaadin Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, akademik ve idari personel ile İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri ve velileri katıldı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaadin Polat, çoğu hastalıkların ağızdaki belirtilerle başladığını, fakat bazen ağız ve diş hastalığının tüm bedeni hasta edebileceğini ifade etti.



Polat, "Diş hekimliği ağız ve diş sağlığını koruyan, bunların hastalıklarına tanı koyup tedavi eden bir koldur. Beyaz önlüğü giyip üzerinde taşımak demek, fedakarlığa, sabra, çalışmaya, gerekirse uykusuz gecelere katlanmaktır." ifadelerini kullandı. Dekan Polat, büyük emeklerle kazanılan diş hekimliği fakültesinde teorik eğitimin yanı sıra hocaların gözetiminde, laboratuvar ve kliniklerde gerçek hastalar üzerinde pratik yapıldığını ve böylece klinik becerilerin kazanıldığını belirtti. İnönü üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Kızılay ise, diş hekimliği fakültesini kazanmanın ve okumanın zor olduğunu belirterek diş hekimliğinin meşakkatli bir meslek olduğunu dile getirdi.



Çok çalışmayı gerektiren diş hekimliği mesleğinin önemine değinen Kızılay, "Genç diş hekimlerimizin anne babaları olarak da sizler bu güne kadar bu gençlerimizi yetiştirdiniz. Ne mutlu ki sizlere bugün de onların diş hekimliği adımını atarken eğitimlerin orta döneminde beyaz önlüklerini giymelerine şahit oluyorsunuz. 2 buçuk yıl sonra da mezuniyet cübbesini bu salonda giydirilmesine şahit olacaksınız. Huzurla ve sağlıkla, bu genç evlatlarınızı, mezuniyet cübbesini hocalarla birlikte şahitlik huzurunda giydirmiş oluyorsunuz" dedi. Genç diş hekimi adaylarına tavsiyelerde de bulunan Rektör Kızılay, eğitimlerinin bundan sonraki dönemlerde klinik çalışmalarına önem vermeleri gerektiğini söyleyerek, sağlık ordusuna çok iyi yetişmiş diş hekimleri olarak katılmaları temennisinde bulundu.



Müzik dinletisinin de yapıldığı törende, daha sonra öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA