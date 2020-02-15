Diş etinde oluşan problemlere dikkat

15.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:40

Diş Hekimi Zuhal Oygur, diş etinde oluşan problemler hakkında bilgi verdi.

Diş Hekimi Zuhal Oygur, "Diş hekimliğinde lazer uygulamaları son yıllarda oldukça yaygın kullanılmaya başlanmıştır. Diş hekimliğinde lazer kullanımı diş ve diş eti hastalıklarının tedavisi ve dişeti ve diş estetiği uygulamalarda kanama olmaması ve iyileşmenin hızlı olması nedeniyle diş estetiğinde de sıkça başvurulan bir yöntem olmaktadır. Lazer uygulamaları ile bazı cerrahi müdahaleler kanamasız yapılabilmektedir" dedi.

DR. OYGUR, YUMUŞAK DOKU LAZERİNİN ÖZELLİKLE KULLANILDIĞI ALANLARI ŞU ŞEKİLDE SIRALADI:

"Yumuşak Ağız Dokusu Lezyonlarının Tedavisi: Ağız içinde oluşan ağrılı aftların tedavisinde kısa süreli lazer uygulamaları, uçuk tedavisinde, küçük lezyonların çıkartılmasında oldukça olumlu sonuçlar vermektedir.

Gingivektomi: Dişetinin cerrahi olarak düzeltilmesi gerektiği durumlarda, dişin kuron boyunun kısa olduğu ya da yoğun dişeti dokusunun olduğu vakalarda, hastanın gülme hattına uygun dişeti seviyelemesi gerektiği durumlarda kanamasız ve ağrısız olarak uygulanabilir.

Diş Eti Lekelerinin düzeltilmesi: Dişetlerinde oluşan mavi mor lekelerin ortadan kaldırılmasında lazer uygulamaları oldukça başarılıdır.

Diş Hassasiyeti Tedavisinde: Diş minesi aşınmalarına bağlı oluşan diş hassasiyetlerinde dentin tübüllerinin lazerle tıkanmasıyla mine hassasiyetleri azalır.

Diş Beyazlatma: Normal diş beyazlatma uygulamasına göre lazerle beyazlatma uygulama işlemi daha kısa süren bir işlemdir. Dişlerde hassasiyet oranı da azalmaktadır.

Bio-Stimulasyon: Cerrahi operasyonlardan sonra uygulanarak dokuların toparlanmasını uyaran bir uygulamadır. Bu uygulama ile cerrahi işlemlerden sonra ağrı ve şişlik oluşması azaltılmaktadır.

Kanal Tedavisi İrrigasyonu: Kanal tedavisi sırasında kanallara uygulanarak kanalların dezenfeksiyonunu sağlanır."

(İHA)

Kaynak: İHA