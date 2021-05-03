Diş eti kanaması abdesti bozar mı? Diyanet fetvası ağızda kan olması orucu bozar mı?
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Diş eti kanaması abdesti bozar mı? Diyanet fetvası ağızda kan olması orucu bozar mı?

Diş eti kanaması abdesti bozar mı? Diyanet fetvası ağızda kan olması orucu bozar mı?
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Diş eti kanaması abdesti bozar mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ramazan ayında bazı dini soruların cevapları merak edilmeye başlandı. Bu dini konulardan birisi de orucu bozan durumlardır. Peki, Diş eti kanaması orucu bozar mı? Diyanet'e göre Diş eti kanaması orucu bozuyor mu, fetvası nedir? Oruçluyken diş eti kanaması orucu bozar mı? Diş eti kanaması orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

Abdesti bozan durumlar Müslüman vatandaşların gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar merak ediyor: diş eti kanaması abdesti bozar mı? Ramazan ayında bazı dini soruların cevapları merak edilmeye başlandı. Bu dini konulardan birisi de orucu bozan durumlardır. Peki, Diş eti kanaması orucu bozar mı? Diyanet'e göre Diş eti kanaması orucu bozuyor mu, fetvası nedir? Oruçluyken diş eti kanaması orucu bozar mı? Diş eti kanaması orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

DİŞ ETİ KANAMASI ABDESTİ BOZAR MI?

Hanefîlere göre bedendeki bir yaradan çıkıp yaranın dışına akan kan abdesti bozar. Diş etinden çıkan kan ise karıştığı tükürüğün yarısı veya daha fazlası kadar olduğunda abdesti bozar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 52). Şâfiîlere göre ise abdest, sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz. Dolayısıyla diş eti kanamasıyla abdest bozulmaz (Mâverdî, el-Hâvî, I, 199-200).

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Orucu bozmayan durumlar için Hanefî mezhebi esas alınıp şöylece sıralanabilir:

- Ağız dolusu bile olsa kendi isteğiyle olmaksızın kusmak.

- Boğazına su kaçmamak kaydıyla serinlemek için yıkanmak veya yüzmek.

- Suyla ıslatılmış bile olsa misvak veya diş fırçası kullanmak.

- Göze sürme çekmek.

- Balgam veya burun akıntısını yahut ağzı çalkaladıktan sonra kalan yaşlığı tükürükle yutmak.

- Güzel koku sürünmek veya koklamak.

- Oruçlu olduğunu unutarak oruç yasaklarını ihlâl etmek.

- Cünüp olarak veya hayız yahut nifas kanı gece kesildiği halde gusül abdesti almadan sabahlamak.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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