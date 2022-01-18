Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kaza yapmıştı: Kaza anı kamerada - Haberler
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Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kaza yapmıştı: Kaza anı kamerada

Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kaza yapmıştı: Kaza anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de direksiyon başındayken kalp krizi geçiren şoförün kontrolünden çıkan kamyonetin çayırlık alana devrildiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Arnavutköy'de direksiyon başındayken kalp krizi geçiren şoförün kontrolünden çıkan kamyonetin çayırlık alana devrildiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Devrilen kamyonetin şoförü olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaza dün saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Yassıören Akpınar Sanayi Sitesi içerisinde meydana gelmişti. 07 TAP 44 plakalı kamyonetin şoförü Mehmet Akgül, Esenyurt'tan plastik ürünleri yükledikten sonra yola çıkmış, Algül, Hadımköy Caddesi üzerinde seyir halindeyken kalp krizi geçirmişti. Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği kamyonet çayırlık alana devrilmiş, Algül, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Feci kazanın güvenlik kamerasın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın bir anda çayırlık alana devrildiği görülüyor. - İSTANBUL

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Kalp Krizi, Yassıören, Hadımköy, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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