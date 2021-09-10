Direksiyon hakimiyetini kaybetti, sulama kanalına uçtu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Altıntas Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Şehit Turgut Yılmaz Caddesi 6.Sokak'ta ilerleyen Nurten K. yönetimindeki 34 DCU 42 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan sıkışan Nurten K., olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan yaralı şekilde çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı