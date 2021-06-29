Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçmaktan son anda kurtuldu
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçmaktan son anda kurtuldu

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçmaktan son anda kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan sürücü, dereye uçmaktan son anda kurtuldu.

Kocaeli'de direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan sürücü, dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan şahıs yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çayırköy Mevki Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet C. idaresindeki 41 PH 194 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü üstündeki

korkuluklara çarptı. Şoför Ahmet C. ve yolcu olarak bulunan Hasan D., çarpışmanın şiddetiyle araçta sıkıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, plakayı sorgulayan jandarma ekipleri, aracın trafikten men edildiğini tespit etti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçmaktan son anda kurtuldu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçmaktan son anda kurtuldu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçmaktan son anda kurtuldu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçmaktan son anda kurtuldu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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