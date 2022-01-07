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Direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarptı.

Zonguldak Ereğli yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarptı. Kazayı sürücü, hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza öğle saatlerinde Zonguldak Ereğli istikametinde meydana geldi. H.Ç. idaresindeki 67 EE 716 plakalı Mercedes marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı

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