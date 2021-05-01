Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çarparak durabildi

Çerkezköy Barbaros Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Çerkezköy Barbaros Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı fabrikaya doğru seyir halinde olan 59 UA 048 plakalı araç sürücüsü Taha Yasin B., kavşağa geldiğinde duramadı ve kaldırımlara çarptı. Araç sürücüsü kavşağa geldiği esnada direksiyonun kilitlendiğini ve manevra yapamadığını ifade etti. Kazada yaralanan sürücüyü gören çevredekiler durumu 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmasının ardından araç sürücüsü Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemesini sürdürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı