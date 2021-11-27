Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüje çarptı - Haberler
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüje çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüje çarptı

Osmaniye'de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce yön tabelasına ardından refüje çarptı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce yön tabelasına ardından refüje çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Musa Şahin Bulvarı Devlet Bahçeli alt geçidi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Musa Şahin Bulvarı üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yön tabelasına ardından refüj demirlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar oluşurken sürücü de yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü kaza yerinde hazır bekletilen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüje çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüje çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüje çarptı

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