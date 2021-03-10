Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı

10.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:42
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Şenoba'dan Uludere merkeze doğru seyir halinde olan ve içinde ikisi çocuk 5 kişinin bulunduğu M.B. hakimiyetindeki 73 AAJ 651 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından 112 sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine gelerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sol tarafı ezilen araçta bulunan 5 kişinin ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 1 çocuğun ise Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - ŞIRNAK

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Pervin Buldan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Nükhet Duru Bülent Ersoy Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 10:19:49. #1.14#
title