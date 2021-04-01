Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yan yattı
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Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yan yattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yan yattı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği güvenlik bariyerine çarptıktan sonra yan yattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği güvenlik bariyerine çarptıktan sonra yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan alt geçitte meydana gelen kazada, 06 KNB 93 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik bariyerine çarparak yan yattı. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yan yattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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