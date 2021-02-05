Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

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Mersin'de direksiyon başında kalp krizi geçiren kadın, kaldırımdaki 2 yaya çarptı. Kadının otomobil içindeki 3 çocuğu da yaralanırken, yayalar hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tarsus ilçesinde, Ayşegül Süren'in (45) kullandığı otomobil, Şehitishak Mahallesi 3312 Sokak'ta, kadının direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, önce sokaktan geçen 2 kişiye ardından elektrik direğine çarptı.

ARAÇTA 3 ÇOCUĞU VARDI

Kazada, direksiyon başında rahatsızlanan Süren ile araçtaki 3 çocuğu da yaralandı. Yaralanan 2 yaya ile otomobildeki 4 kişi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Hastanede tedavi gören yaralılardan birinin yoğun bakım servisine alındığı, diğerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Süren, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN