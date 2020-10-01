Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarpıp hayatını kaybetti
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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarpıp hayatını kaybetti

01.10.2020 19:43 | Son Güncelleme: 01.10.2020 20:29
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarpıp hayatını kaybetti

Kocaeli'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi 3 aracı biçerek durabildi.

Kocaeli'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi 3 aracı biçerek durabildi. Evinin penceresinden kazayı gören kadının dakikalarca kalp masajı yaptığı sürücü kurtarılamadı.

Kaza, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Faruk Ağıralp, idaresindeki 41 P 1257 plakalı işçi servisi ile seyir halindeyken bir anda direksiyon başında fenalaştı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği midibüs bayır aşağı geri giderek, önce K.A. idaresindeki 01 ADM 474 plakalı Renault marka otomobile, sonra park halindeki 41 MA 1751 ve 74 AU 068 plakalı araçlara hızla çarparak durabildi. Kazada sonucu otomobil sürücüsü K.A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı evinin penceresinden gören Yasemin Kılıç, isimli kadın koşarak olay yerine geldi. Midibüs sürücüsü Ağıralp'ın nabzının atmadığını gören Kılıç, vatandaşı hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ağıralp, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ağıralp hayatını kaybetti. Kazada yaralanan K.A. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza anını anlatan Yasemin Kılıç, "Otobüs yukarı doğru çıkıyordu. O sırada birden bire ani fren yaptıktan sonra diğer araçlara vurmaya başladı. Daha sonra burada çöp konteynerlerine dayanarak durdu. Ben araca bindiğimde amca baygındı. 112'yi arayıp kendisine gereken müdahaleyi yaptım" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarpıp hayatını kaybetti
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarpıp hayatını kaybetti
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarpıp hayatını kaybetti
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarpıp hayatını kaybetti
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarpıp hayatını kaybetti
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarpıp hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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