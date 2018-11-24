Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirdi

Gaziantep'te nakliye işi yapan 79 yaşındaki Ahmet Keskin, direksiyon başında kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, GATEM'de nakliyecilik yapan Ahmet Keskin, 34 MJM 16 plakalı minibüsüne yüklediği kuru üzümleri teslim etmek amacıyla Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent mevkisinde seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Keskin'in kalp krizi geçirmesi ile birlikte kontrolden çıkan araç ise sol şeritte bulunan kaldırıma çıkarak, bir binanın duvarına çarpıp, durabildi. Çevredeki vatandaşların kaza ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Keskin'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Ahmet Keskin'in kaza öncesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tespik edildi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından Keskin'in cenazesi, defin edilmek üzere ailesine teslim edilecek - GAZİANTEP