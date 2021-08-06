Direksiyon başında fenalaşınca 4 araç ve direğe çarparak durabildi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde direksiyon başında fenalaştığı öğrenilen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, 4 araç ve beton elektrik direğine çarparak durabildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde direksiyon başında fenalaştığı öğrenilen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, 4 araç ve beton elektrik direğine çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönüldüğü kazada, ağır yaralanan sürücüye bölgeden geçen doktor ilk müdahalesini gerçekleştirdi.

Kaza, Ağalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kocaali Kaymakamlığı mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 NE 806 plakalı otomobil sürücüsü S.Ö. direksiyon başında fenalaştı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 4 araca çarptıktan sonra, yol kenarındaki beton elektrik direğine de çarparak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeden geçen doktor ilk müdahaleyi gerçekleştirdi

Kazazedenin yardımına o esnada bölgeden geçmekte olan Kocaali Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu'nun eşi Toplum Sağlığı Merkezi Müdür Dr. Türkan Dönmez Nebioğlu koştu. Sağlık ekipleri bölgeye ulaşana kadar ilk müdahalesi olay yerinde Dr. Türkan Dönmez Nebioğlu tarafından yapılan yaralı sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza büyük bir gürültü ile gerçekleşti

Kazanın olduğu bölgede esnaflık yapan Yusuf Kurt, "Biz burada esnaflık yapıyoruz. Motoru yaparken, gösterdiğim noktada kaldırımın başından bir ses geldi. Biz döndüğümüzde o gürültü ile beraber araç kaldırıma çıkmıştı. Sonrasında zaten sırası ile 4 farklı araca çarptı. Daha sonrasında ise beton direğe çarptı" dedi.

4 araca çarptıktan sonra direğe çarparak durabildi

Kontrolden çıkan otomobilin, aracına çarpan kazazede İbrahim Keçeoğlu, "Araç yukarıdan aşağıya geldi, kalp krizi geçirmiş sürücü. Benim de aracımın içerisinde olduğu 4 araca çarptıktan sonra, direğe çarparak durdu" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı