Direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı ANTALYA'nın Serik ilçesinde yoldan çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarparak hurdaya döndüğü kazada, sürücü İbrahim Karademir, ağır yaralandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yoldan çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarparak hurdaya döndüğü kazada, sürücü İbrahim Karademir, ağır yaralandı.

Serik ilçesine bağlı Eminceler Mahallesi yakınlarında dün akşam meydana gelen kazada, İbrahim Karademir yönetimindeki 03 UY 168 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Otomobilde sıkışan sürücü İbrahim Karademir, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ağır yaralı İbrahim Karademir, ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA