Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

TOKAT'ta aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücü Selami Öner (38) yaşamını yitirdi.

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
11.08.2020 08:19 | Son Güncelleme: 11.08.2020 08:23

TOKAT'ta aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücü Selami Öner (38) yaşamını yitirdi. Otomobilde sıkışan Öner'in cansız bedeni, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla çıkarılabildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Derbent Mahallesin'de meydana geldi. Selami Öner yönetimindeki 60 VB 376 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kazada, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Selami Öner yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan Öner'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmayla çıkarılarak otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA

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