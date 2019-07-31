Diploma denklik belgesi için online başvuru imkanı! Diploma denklik işlemleri nasıl yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan yani düzenleme ile e-Devlet ve YÖK'ün resmi internet adresi üzerinden diploma denklik işlemleri yapılabilecek. Denklik belgesi nasıl alınır, denklik belgesi nedir? YÖK diploma denklik belgesi nereden alınır?

DİPLOMA DENKLİK BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Yükseköğrenim Kurulunca (YÖK) yapılan düzenlemeyle, yurt dışındaki yükseköğretim diplomalarının denklik başvurularının "e-Devlet" veya YÖK'ün web sayfasından yapılması için adım atıldı. Başvuru işlemlerinin kolaylaştırılmasını amaçlayan düzenlemeyle, tanıma ve denklik başvuru sahiplerine yapılacak bildirimler de postanın yanı sıra elektronik yolla da yapılabilecek.

DENKLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Denklik başvuruları, ön başvuru sırasında sisteme yüklenen belgelerle diğer başvuru belgelerine "görülmüştür" kaşesi basılarak tamamlanacak. Belge asılları, başvuru sahibine veya resmi vekaletnamesi bulunan vekile iade edilecek. Denklik işlemleri, Denklik Otomasyon Sisteminden yürütülecek. Bu işlemler sırasında yapılan hazırlık, bilimsel inceleme, komisyon görüşü ve onay işlemlerinde ıslak imza veya elektronik imza yerine "log" kayıtları esas alınacak.

SYBS İŞLEMLERİNDE SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ALINACAK

Yönetmelikte yapılan değişiklikle YÖK'ün yetki devri ve paylaşımında yeni bir açılım yapılması da kararlaştırıldı. Yükseköğretim Genel Kurulunca Mayıs ayında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının sağlık alanlarındaki programlarından alınan diplomaların denklik işlemlerinde Sağlık Bakanlığından da görüş alınması planlanmıştı. Yönetmelikte bu karara ilişkin yapılan düzenlemeyle sağlık programlarının Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi (SYBS) kapsamındaki sınav işlemlerinde uygulamaya ilişkin Sağlık Bakanlığının da görüşü alınacak. Böylece sağlık alanlarındaki sürece, Bakanlık da dahil edilecek.

DENKLİK BELGESİ NEDİR?

Denklik, yurt dışında tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini ifade eder. Denklik Belgesi, denkliği talep edilen diplomanın Türkiye'de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösterir belgedir.