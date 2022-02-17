Dini nikahlı karısını öldüren koca, gözaltına alındı

KONYA (İHA) - Konya'da birlikte yaşadığı dini nikahlı eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Ö., dini nikahlı olduğu öğrenilen ve 1 aydır ayrı yaşadığı Güler Gül'ün (38) kaldığı eve gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Serdar Ö., dini nikahlı karısını yanında bulunan tabanca ile ateş ederek yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Güler Gül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli Serdar Ö., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Güler Gül, Karatay ilçesi Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KONYA

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