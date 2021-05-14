Dini nikahlı eşinin bıçakladığı Gizem, yaşam mücadelesi veriyor
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Dini nikahlı eşinin bıçakladığı Gizem, yaşam mücadelesi veriyor

Dini nikahlı eşinin bıçakladığı Gizem, yaşam mücadelesi veriyor
Demirören Haber Ajansı / Burak CAN - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, dün akşam dini nikahla birlikte yaşadığı İbrahim K. tarafından sokak ortasında bıçaklanan Gizem T. (23), hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

KIRIKKALE'de, dün akşam dini nikahla birlikte yaşadığı İbrahim K. tarafından sokak ortasında bıçaklanan Gizem T. (23), hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Gözaltına alınan İbrahim K.'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi 954. Sokakta meydana geldi. Dini nikahla birlikte yaşadığı İbrahim K. ile tartışan Gizem Ş., bir süre önce evi terk edip annesinin yanına yerleşti. İbrahim K., dün Gizem Ş. ile konuşmak için yanına gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sokakta da devam etti. Kavga sırasında İbrahim K.,  yanında getirdiği bıçakla Gizem T.'yi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Gizem T., çağırılan ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılırken, İbrahim K. ise kısa sürede suç aletiyle birlikte Çalılıöz Mahallesi'nde yakalandı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Gizem T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. İbrahim K.'nın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.


Dini nikahlı eşinin bıçakladığı Gizem, yaşam mücadelesi veriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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