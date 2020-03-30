Dinçer Güner kimdir, Dinçer Güner kaç yaşında nereli? Dinçer Güner mesleği ne?
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Dinçer Güner, Burçlar, 1984, Güncel

Dinçer Güner kimdir, Dinçer Güner kaç yaşında nereli? Dinçer Güner mesleği ne?

2020 yılında öngörülerde bulunan Astrolog Dinçer Güner'in bugün yaşananları anlattığı ortaya çıktı. Yaşanan gelişme sonrası Dinçer Güner kimdir, Dinçer Güner kaç yaşında nereli? Dinçer Güner mesleği ne gibi soruları yanıtları araştırıldı.

30.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:06
Dinçer Güner kimdir, Dinçer Güner kaç yaşında nereli? Dinçer Güner mesleği ne?

2020 yılına ilişkin açıklamalarda bulunan Astrolog Dinçer Güner'in anlattıkları, sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden etkileşime alındı. Dinçer Güner kimdir, Dinçer Güner kaç yaşında nereli? Dinçer Güner mesleği ne?

DİNÇER GÜNER KİMDİR?

Dinçer Güner, 29 Nisan 1984'te İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitiminin ardından bir süre basın danışmanlığı ve kitap editörlüğü yaptı. Daha sonra, en büyük hobisi olan astrolojiyi profesyonel bir işe dönüştürmek için 2007-2009 yılları arasında Öner Döşer'in kurmuş olduğu AstroArt Astroloji Okulu'nda temel ve ileri seviye Klasik astroloji derslerine katılarak mezun oldu ve ustalık belgesi aldı. Ardından Merih Akalın'dan Hint (Vedik) astroloji dersleri ile psikolojik dinamikleri çok iyi anlayabilmek adına Prof. Dr. Mehmet Zararsızoğlu'ndan sistem dizimleri ve aile dizimleri üzerine psikoterapi eğitimi aldı. "Tavrın değişirse, kaderin değişir" diyen Güner, şimdilerde, kendi kurduğu Türkiye'nin en çok takip edilen astroloji blogunda önemli gökyüzü olayları ve kişiler üzerindeki etkilerini yazıyor, bireysel danışmanlık, astroloji eğitimi ve seminer çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda basın kuruluşları ve kişisel blogunda düzenli yazılar yazıyor. Televizyon programlarına konuk olarak tüm okuyucu ve izleyicilerine gökyüzünün etkileri hakkında bilgiler veriyor. Güner'in yayımladığı diğer kitapları ise şunlardır:

2013 Astroloji Rehberi ve Burçlar,

2014 Senin Yılın

Zamanlamanın Gücü 2015

Dinçer Güner kimdir, Dinçer Güner kaç yaşında nereli? Dinçer Güner mesleği ne?

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Dinçer Güner kimdir, Dinçer Güner kaç yaşında nereli? Dinçer Güner mesleği ne?

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