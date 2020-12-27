Dinçer Azaphan kimdir? Dinçer Azaphan kaç yaşında? Dinçer Azaphan biyografisi

İş Dünyasının ünlü isimlerinden Tunç Petrol'ün genç patronu ve Galatasaray Genel Kurul Üyesi Dinçer Azaphan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Dinçer Azaphan kimdir? Dinçer Azaphan kaç yaşında? Dinçer Azaphan biyografisi

DEİNÇER AZAPHAN KİMDİR?

Dinçer Azaphan Müge Dilek evlendi. Daha önce Dinçer Azaphan Duygu Helvacıoğlu ile 6 ay evli kalmış ancak sonrasında boşanma kararı almışlardı. Peki, Dinçer Azaphan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eşi Müge Dilek kimdir? Kaç evlilik yaptı? Dinçer Azaphan ne iş yapar? Dinçer Azaphan hayatı ve biyografisi kim kimdir bölümümüzde sizlerle.

Dinçer Azaphan ünlü iş adamı. Tunç Holding yönetim kurulu başkanı. İstanbul'da toplam 3 akaryakıt İstasyonuyla faaliyet gösteren Tunç Petrol'ün sahibidir.Dinçer Azaphan 2008 yılında cirosunun 80-90

milyon lira civarında olduğunu belirtmiştir. Tunç Petrol'lerin sahibi Dinçer Azaphan, babası Tuncay Azaphan Dinçer Azaphan'ın ablası ise Dilek Sarıkaya'dır.

Dinçer Azaphan Beyaz Tv program müdürü Müge Dilek evlendi!

Beyaz Tv program müdürü Müge Dilek ile evlendi. Düğünde sanat siyaset ve spor dünyasının önemli simaları yer aldı.

Galatasaray yönetiminde geçen isimler arasında

Ünlü ve başarılı genç iş adamının ismi kulislerde duyulmaya başladı. Dinçer Azaphan 2018 yılının son ayında adı Galatasaray yönetiminde geçen isimler arasındadır.

Dinçer Azaphan Duygu Helvacıoğlu 6 ay evli kalabilmişlerdi!

Petrolcü Dinçer Azaphan ile manken Duygu Helvacıoğlu'nun 6 aylık evliliği bitti. Dinçer Azaphan özel hayatında daha önce başka bir isimle de anıldı. Bu isim manken Duygu Helvacıoğlu olmuştu.

Dinçel Azaphan daha önce hayatını Duygu Helvacıoğlu'yla birleştirmişti. Yine iş, sanat ve spor dünyasından ünlü isimleri düğünde hazır bulunmuşlardı. O yıllarda nikahı siyasetçi Mustafa Sarıgül kıymış veçift evlilik cüzdanlarını futbolcu Arda Turan'ın elinden almışlardı.

Seren Serengil'in çıkışı ile gündeme gelmişti!

Seren Serengil'in "siz de benzinci ile pompacıyı petrolcü zannediyorsunuz" diye karşı çıkışmıştı.

İş dünyasındaki mide ameliyatıyla zayıflama modasına Dinçer Azaphan da uymuştur. İşadamı, geçirdiği operasyonun sonrasında toplamda 35 kilo vermişti.

Günümüzde İstanbul Yeşilköy'de oturan işadamı Dinçer Azaphan'ın bir dönem evine giren hırsızlık olayları ile de gündeme gelmişti.

Dinçer Azaphan Aralık 2018 tarihinde Beyaz Tv program müdürü Müge Dilek ile evlendi. Çifte mutluluklar diliyoruz.