Dinar Kaymakamı Kapankaya muhtarlarla görüştü

26.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:08

Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya merkez mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı bir istişare toplantısı yaptı.

2019 yılının KÖYDES yatırımlarının değerlendirildiği toplantıda 2010 yılı için yapılacak olan işler istişare edildi.



Toplantıda konuşan Kaymakam Kapankaya, muhtarlarla birlikte dayanışma içerisinde olup sorunları yerinde tespit edeceklerini, köylerin ve vatandaşların sorunlarını kısa sürece çözeceklerini söyledi.

Kaynak: AA