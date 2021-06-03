Dinar'da halk eğitim merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
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Dinar'da halk eğitim merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Dinar'da halk eğitim merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz - Haberler | Güncel

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Halk Eğitim Merkezinin yılsonu sergisinin açışına katıldı.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Halk Eğitim Merkezinin yılsonu sergisinin açışına katıldı.

Kapankaya, Kadın Kültür Evi önünde düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, "Halk Eğitim Merkezinin kursları hem kadınlarımızın hem de diğer vatandaşlarımızın sosyalleştiği, öğrenme felsefesi içinde, değişik meslekleri destekliyor. Bu arada kadın kültür evimiz de açıldı. Burada da bugünden itibaren faaliyetlerimiz olacak. Burasıda halk eğitim merkezimizle birlikte en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı da ilçe halk eğitim merkezinin kursiyerlerini tebrik ederek her zaman kendilerine destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gültekin Koçer de bir yıl içerisinde açtıkları 33 kursa 697 kursiyerin katıldığını ifade etti.

Dinar'da halk eğitim merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
Dinar'da halk eğitim merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
Dinar'da halk eğitim merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
Dinar'da halk eğitim merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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