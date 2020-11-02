Dinar'da, 2 kişinin öldüğü kavgada 4 şüpheli adliyede
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Dinar'da, 2 kişinin öldüğü kavgada 4 şüpheli adliyede

02.11.2020 13:12 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:16
Dinar'da, 2 kişinin öldüğü kavgada 4 şüpheli adliyede

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Rafet Tuncer (59) ile oğlu Tayfun Tuncer'in (33) yaşamını yitirdiği, diğer oğlu Tahsin Tuncer'in (35) de yaralandığı arazi anlaşmazlığı kavgasına ilişkin gözaltına alınan A.Y. ile 2 oğlu ve yeğeni adliyeye sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Rafet Tuncer (59) ile oğlu Tayfun Tuncer'in (33) yaşamını yitirdiği, diğer oğlu Tahsin Tuncer'in (35) de yaralandığı arazi anlaşmazlığı kavgasına ilişkin gözaltına alınan A.Y. ile 2 oğlu ve yeğeni adliyeye sevk edildi.

Olay, Dinar'a bağlı Dombayova köyünde dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Rafet Tuncer ile çocukları Tayfun ile Tahsin tarlada çalışırken, uzaktan akrabaları olan A.Y. yanlarına geldi. İddiaya göre taraflar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. A.Y., yanında bulunan tabancayla baba ve iki oğluna ateş açtıktan sonra bölgeden kaçtı.

Silah sesini duyan köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Rafet Tuncer ile oğlu Tayfun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kol ve bacağından yaralanan Tahsin Tuncer ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından önce ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne, buradan da Isparta'daki bir hastaneye sevk edildi.

Çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri, A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin takibi sonucu A.Y. saklandığı arazide yakalanıp gözaltına alındı. Olaya karıştığı iddia edilen çocukları A.Y. ve O.Y. ile ağabeyinin oğlu O.Y. de jandarma tarafından gözaltına alındı. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cinayet zanlısı A.Y. ile 2 oğlu ve yeğeni, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında jandarma ekiplerince Dinar Adliyesi'ne sevk edildi. Olayda yaralanan Tahsin Tuncer de jandarma eşliğinde ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 


- Afyonkarahisar
Dinar'da, 2 kişinin öldüğü kavgada 4 şüpheli adliyede
Dinar'da, 2 kişinin öldüğü kavgada 4 şüpheli adliyede
Dinar'da, 2 kişinin öldüğü kavgada 4 şüpheli adliyede
Dinar'da, 2 kişinin öldüğü kavgada 4 şüpheli adliyede
Dinar'da, 2 kişinin öldüğü kavgada 4 şüpheli adliyede
Dinar'da, 2 kişinin öldüğü kavgada 4 şüpheli adliyede
Dinar'da, 2 kişinin öldüğü kavgada 4 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR

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