Dinar Belediyesine kepçe alımı

05.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:14

Dinar Belediyesi Devlet Malzeme Ofisinden 2 kepçe satın aldı.

Dinar Belediye Hizmet binası önünde adak kurbanının da kesildiği kepçe teslim töreninde konuşan Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, belediye olarak araç ve ekipmanların yenilenmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Sarı, "Halka daha kaliteli hizmet verebilmek adına göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ihtiyacımız olan araç ve ekipmanları ilçemize kazandırma gayretinde olduk. Dinarlı hemşerilerimizin hizmetinde kullanacağımız araçları ve bütçemiz imkanları dahilinde mevcut araç sayımızı her geçen gün yenileyerek ilçemize daha hızlı hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA