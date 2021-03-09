Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü
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Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü

09.03.2021 14:54 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:13

Gürcistan'da iki din adamının hizmetlerden men edilmesi sonrasında din adamları ve cemaat arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında balkon çökerken aralarında gazetecilerin de bulunduğu 10 kişi metrelerce yükseklikten düştü. 6 kişinin yaralandığı olay kameralara anbean yansıdı.

Gürcistan'ın Martvili kentinde meydana gelen olayda, yeni atanan Chkondideli Metropoliti Stefane, rahiplerle birlikte düzenlediği basına kapalı toplantının ardından Konstantin Gabisonii Petra Gudushauri adındaki iki yerel din adamını men etmesi üzerine, cemaat ile din adamları arasında tartışma çıktı.

10 KİŞİ METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Toplantının yapıldığı konutun ahşap balkonuna çıkan cemaat, din adamlarıyla tartıştığı sırada ahşap balkon çöktü. Aralarında gazetecilerin de bulunduğu 10 kişi, metrelerce yükseklikten düştü.

DÜŞME ANI KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Gürcistan medyası, 6 kişinin yaralandığını duyurdu. 10 kişinin metrelerce yükseklikten düştüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü
Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü
Haber Yorumları (1)
...: Şükür Allah a birbirlerine düştüler. Yiyin birbirinizi de milletten uzak durun.
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