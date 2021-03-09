Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü

Koronavirüsle ciroları tavan yaptı! İşte salgında en çok kazanan market zinciri

Türkiye, S-400 ve Patriot tartışmalarını sona erdirecek başarıyı dünyaya ilan etti

İhanetin "kozmik odası"! İçeride tamı tamına 15 bin silah var

Gürcistan'da iki din adamının hizmetlerden men edilmesi sonrasında din adamları ve cemaat arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışma sırasında balkon çökerken aralarında gazetecilerin de bulunduğu 10 kişi metrelerce yükseklikten düştü. 6 kişinin yaralandığı olay kameralara anbean yansıdı.