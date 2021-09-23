Dimçayı yolu üzerinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dimçayı yolu üzerinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dimçayı yolu üzerinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı

Alanya Belediyesi ekipleri, Dimçayı yolu üzerinde bulunan kaçak yapılar için alınan yıkım kararını uyguladı.

Alanya Belediyesi ekipleri, Dimçayı yolu üzerinde bulunan kaçak yapılar için alınan yıkım kararını uyguladı. Hazine arazisi üzerine inşa edilen kaçak yapılar Alanya Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Kestel Mahallesi Dimçayı yolu üzerinde bulunan Hazineye ait arazi üzerine ruhsatsız ve izinsiz olarak yapılan yapılarla ilgili olarak Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce 09.04.2020 tarihinde yapı tatil zaptı tertip edildi. Alanya Belediyesi encümeni tarafından 15.04.2021 tarih ve 711-712-713 numaralı alınmış olan encümen kararında 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. Maddeleri gereği para cezası kesildi ve yıkım kararı alındı.

Tamamı hazineye ait olan arazi üzerine inşa edilen kaçak ve ruhsatsız yapı konusunda Milli Emlak Müdürlüğü'nce de kaldırılması uygun bulunan yapılar Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Kontrolünde Zabıta ve Jandarma ekipleri gözetiminde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılarak arazi yeniden hazineye kazandırıldı. - ANTALYA

Dimçayı yolu üzerinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı

Dimçayı yolu üzerinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı

Dimçayı yolu üzerinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı

Dimçayı yolu üzerinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Fuat Oktay Mehmet Muş Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Yiğit Marcus Aral
Spor Taylan Antalyalı Fatih Terim Şenol Güneş Ali Palabıyık Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Sergen Yalçın Boris Johnson Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dimçayı yolu üzerinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 17:30:21. #1.12#