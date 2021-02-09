Diletta Leotta ve sevgilisi Can Yaman'dan yeni fotoğraf!

İtalya'da bir reklam filminde oynayan Can Yaman, 'Sandokan' dizisi için de anlaşma imzaladı.

İtalya'da bir reklam filminde oynayan Can Yaman, 'Sandokan' dizisi için de anlaşma imzaladı. Bir süredir İtalya'da olan Yaman, aradığı aşkı da orada buldu. Ünlü spor sunucusu Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açan yakışıklı oyuncu tüm vaktini sevgilisine ayırıyor.

Geçtiğimiz günlerde poligona giden ikili bu kez at çiftliğini ziyaret etti. Leotta sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı 'bir zamanlar' notuyla yayınladı.

İlk zamanlar 'reklam aşkı' olduğu iddia edilen ilişki bugünlerde doludizgin devam ediyor.

İTALYA'DA SERVET KAZANACAK!

Son olarak 'Bay Yanlış' dizisinde boy gösteren Can Yaman, geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da dizi anlaşması yaptı. Yaman'ın bölüm başı alacağı ücret ise dudak uçuklattı. Geçtiğimiz yıl Roma ve Yunanistan'a giden Can'ı havalimanında yüzlerce hayranı karşılamış, polis, izdihama karşı oyuncunun etrafında güvenlik koridoru oluşturmuştu.

İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden biriyle anlaşan Yaman, 'Sandokan' adlı dizide rol alacak. Can Yaman, 10 bölüm olarak tasarlanan dizide başrolde olacak.

31 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro yani yaklaşık 925 bin TL alacak.

ÇEKİMLER 2021 EKİM'DE BAŞLAYACAK

'Sandokan' dizisinin çekimleri 2021 yılının ekim ayında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu, sıkı bir hazırlık kampına girecek. İtalyan halkının bir döneme damga vuran 'Sandokan' karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak.

Kaynak: Hürriyet