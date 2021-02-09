Diletta Leotta ve sevgilisi Can Yaman'dan yeni fotoğraf!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diletta Leotta ve sevgilisi Can Yaman'dan yeni fotoğraf!

09.02.2021 17:42 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:45
Diletta Leotta ve sevgilisi Can Yaman'dan yeni fotoğraf!

İtalya'da bir reklam filminde oynayan Can Yaman, 'Sandokan' dizisi için de anlaşma imzaladı.

İtalya'da bir reklam filminde oynayan Can Yaman, 'Sandokan' dizisi için de anlaşma imzaladı. Bir süredir İtalya'da olan Yaman, aradığı aşkı da orada buldu. Ünlü spor sunucusu Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açan yakışıklı oyuncu tüm vaktini sevgilisine ayırıyor.

Geçtiğimiz günlerde poligona giden ikili bu kez at çiftliğini ziyaret etti. Leotta sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı 'bir zamanlar' notuyla yayınladı.

İlk zamanlar 'reklam aşkı' olduğu iddia edilen ilişki bugünlerde doludizgin devam ediyor.

İTALYA'DA SERVET KAZANACAK!

Son olarak 'Bay Yanlış' dizisinde boy gösteren Can Yaman, geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da dizi anlaşması yaptı. Yaman'ın bölüm başı alacağı ücret ise dudak uçuklattı. Geçtiğimiz yıl Roma ve Yunanistan'a giden Can'ı havalimanında yüzlerce hayranı karşılamış, polis, izdihama karşı oyuncunun etrafında güvenlik koridoru oluşturmuştu.

İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden biriyle anlaşan Yaman, 'Sandokan' adlı dizide rol alacak. Can Yaman, 10 bölüm olarak tasarlanan dizide başrolde olacak.

31 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro yani yaklaşık 925 bin TL alacak.

ÇEKİMLER 2021 EKİM'DE BAŞLAYACAK

'Sandokan' dizisinin çekimleri 2021 yılının ekim ayında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu, sıkı bir hazırlık kampına girecek. İtalyan halkının bir döneme damga vuran 'Sandokan' karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Angela Merkel Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ali Sunal Ezgi Mola Cem Yılmaz
Spor Arda Turan Ersun Yanal Ünal Karaman Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Yangın İstifa Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diletta Leotta ve sevgilisi Can Yaman'dan yeni fotoğraf! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 17:46:32. #1.14#
title