Dilenerek aldığı parayı az bulup, camiye zarar veren şüpheli kamerada
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Dilenerek aldığı parayı az bulup, camiye zarar veren şüpheli kamerada

Samsun'un İlkadım ilçesinde cemaatten istediği kadar para toplayamayan şahıs, caminin bir camını kırıp, namaz kılınan alana da kovayla su atıp kaçtı. Olay anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

14.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 14.09.2020 18:16

Samsun'da, cami önünde dilenen şüpheli cemaatten istediği kadar para toplayamayınca, caminin bir camını kırıp, namaz kılınan alana da kovayla su atıp, kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan şüphelinin, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki Baruthane Camii'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz erkek şüpheli, iddiaya göre cami cemaatinden para istedi. Beklediği miktarda para alamayan şüpheli, caminin bir camını kırıp, namaz kılınan alana da kovayla su attı. Ardından su kovasını ve cami önündeki saksıyı da kıran saldırgan, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalama için çalışma başlattı. Şüphelinin camiye zarar verdiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Dilenerek aldığı parayı az bulup, camiye zarar veren şüpheli kamerada

Kaynak: DHA

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