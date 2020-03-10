Dilenciden şok itiraf: "Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum"
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Dilenciden şok itiraf: "Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum" - Haberler
Tercan, 3. Sayfa

Dilenciden şok itiraf: "Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum"

Dilenciden şok itiraf: "Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum" Dilenmek için her gün Erzincan'dan Erzurum'a geliyor ERZURUM - Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan bir dilenci her gün dilenmek için Erzurum'a geliyor.

10.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:20
Dilenciden şok itiraf:

Dilenciden şok itiraf: "Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum"

Dilenmek için her gün Erzincan'dan Erzurum'a geliyor


ERZURUM - Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan bir dilenci her gün dilenmek için Erzurum'a geliyor. Günlük ortalama 200 lira kazandığını ifade eden adam, Cuma günleri ise en az 500 lira kazandığını söyledi.

Erzincanlı bir dilenci her sabah otobüsle Erzincan'ın Tercan ilçesinden Erzurum'a dilenmek için geliyor. Daha çok Palandöken ilçesi Yenişehir mahallesinde dilenen adam akşamları otobüsle tekrar Erzincan'a dönüyor.

Bir vatandaş tarafından görüntülenen dilenci her gün ortalama 200 lira kazandığını ve yemekleri de çevredeki lokantalarda yediğini belirterek Cuma günleri en az 500 lira kazandığını itiraf etti. Vatandaşların "400 lira kazanıyor musun?" sorusuna ise, "400 lira vız gelir en az 500 kazanıyorum" dedi.

Dilencinin kazandığı parayı itiraf ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine dilenen adama birçok kişi tepki gösterirken, yaşanan diyalog ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

Dilenciden şok itiraf: 'Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Dilenciden şok itiraf: "Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum"

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Vladimir Putin Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Emrah Can Yaman Sadi Konuk Demet Akalın
Spor Podolski Adem Büyük Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Kadın Petrol İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Dilenciden şok itiraf: "Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 13:53:14. #1.14#