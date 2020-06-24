Dilenci yakalanınca bastonsuz yürümeye başladı - Dilenci yakalanınca bastonsuz yürümeye başladı Hatay'da kendine engelli süsü veren dilenci suçüstü yakalandı Hatay'da kendine engelli süsü veren bir dilenci yakalandıktan sonra bastonu bırakıp yürümeye başladı.

- Dilenci yakalanınca bastonsuz yürümeye başladı

Hatay'da kendine engelli süsü veren dilenci suçüstü yakalandı

HATAY - Hatay'da kendine engelli süsü veren bir dilenci yakalandıktan sonra bastonu bırakıp yürümeye başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendine engelli süsü veren ve duygu sömürüsü yapan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Merkez Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesinde bulunan bankalar önünde kendine engelli süsü vererek dilenen şahıs suçüstü yakalandı. Duygu sömürüsü yapan dilenci yakalandıktan sonra bastonu bırakıp yürümeye başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 1. Bölge Zabıta Şube Müdürlüğü zabıta ekipleri ve emniyet müdürlüğüne bağlı sivil ekipler tarafından duygu sömürüsü yaparak kendisini engelli gibi gösterip dilenen şahıs, gerekli cezai işlemler uygulanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: İHA