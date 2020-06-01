Dilek Hemşire için çalıştığı hastanede tören düzenlendi
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Dilek Hemşire için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

Korona virüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen'in cenazesi çalıştığı hastaneye getirildi.

01.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:11

Korona virüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen'in cenazesi çalıştığı hastaneye getirildi. Hastanede düzenlenen törende ailesi ve çalışma arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Korona virüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi'nden alınan Akçabelen'in cenazesi hastaneye getirilerek tören düzenlendi. Törende ailesi ve çalışma arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Akçabelen'in cenazesi Gültepe Mahallesi Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek.

"BU DEVLETE MİLLETE KATKI SAĞLAMIŞ BİRİYDİ"

Dilek Hemşire ile ilgili konuşan kuzeni İbrahim Yıldız, "Hamileydi zaten aynı zamanda taş ve kum dökme gibi rahatsızlığı da vardı. Koronayı kendisine konduramıyordu. Ateş ve ağrıların da taştan dolayı olduğunu düşünüyordu. Sonra birdenbire korona olduğunu söylediler ve 34. haftada çocuğu sezeryanla aldılar. Oraya kadar her şey iyiydi. Sonra yoğun bakıma aldılar orada yaklaşık 50 gün kaldı. En sonda akciğerin bittiğini söylediler. Cuma günü akşam da beyin kanaması olduğunu söylediler. Çok değerli bir insandı. Ben gözümle gördüm erkek hastaları sakal traşı yapıyordu. Bu devlete, millete katkı sağlamış biriydi. Kimseyi boş çevirmezdi. Mekanı cennet olsun konuşmakta zorlanıyorum. Bebekte iyi sağlıklı. Bende onla aynı dönem korona oldum ama atlattım o hamile olduğu için ağır geldi ona" dedi.

"Hastalarına çok özverili davranıyordu"

Çalışma arkadaşı Yusuf Baltacı, "Çok üzüldük vefatına. İlk hastalandığı zamanda çok üzüldük. İyi bir insandı ve işini hakkıyla yapıyordu. Birçok kişiye yardımcı oluyordu. Hastalarına çok özverili davranıyordu. Bu şekilde vefat etmesi bizi yaraladı ama Rabbim mekanını cennet eylesin. Bebeği de şuan iyi diye biliyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Dilek Hemşire için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

Kaynak: İHA

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