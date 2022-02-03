"Dilberay" filminin galası yapıldı

Sanatçı Dilber Ay'ın hayatını anlatan ve yarın vizyona girecek "Dilberay" filminin galası, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Galaya film ekibiyle sanatçının ailesinin yanı sıra Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Haluk Levent, Sinan Akçıl, Gökhan Türkmen, Arda Kural, Osman Tan Erkır, Murat Cemcir ve Çiğdem Batur'un da aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı.

Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın (Ketche) üstlendiği filmde, Dilber Ay'ı oyuncu Büşra Pekin canlandırdı.

Görüntü yönetmenliğini Jean Paul Seresine'nin yaptığı filmde, kurgu yönetmeni olarak Mustafa Presheva ve müzik direktörü olarak İskender Paydaş'ın imzası bulunuyor.

Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom Film Yapım ortak yapımcılığıyla çekilen filmde, Büşra Pekin'le birlikte Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar rol alıyor.

"Dilberay" yarın CJ Entertainment aracılığıyla vizyona girecek.