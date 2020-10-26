Hayatı film olan rahmetli Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak
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Hayatı film olan rahmetli Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak

26.10.2020 13:22 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:52

Geçtiğimiz sene kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatı film oluyor. Sanatçının çocukluğunu Zeliha Kendirci, gençliğini ise başarılı oyuncu Büşra Pekin canlandıracak.

Yapımcılığını Fikri Harika Yapım ile Aytaç Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Kamuran Süner ile Nalan Merter Savaş'ın yazdığı, müzik direktörlüğünü İskender Paydaş, görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin'in yapacağı ve yönetmen koltuğunda Hakan Kırkavaç'ın oturduğu filmin çekimleri Kasım ayında başlıyor.

VİDEO İZLEYEREK ROLÜNE HAZIRLANIYOR

Filmde, Dilber Ay'ın çocukluğunu O Ses Türkiye yarışmasında yarışan Zeliha Kendirci canlandırırken oyuncu kadrosunda Nursel Köse ve Tuncer Salman gibi ünlü isimler de yer alıyor. Türk Halk Müziği sanatçısı Dilber Ay'ın hayat hikayesini anlatan "Dilber Ay" filmi Adana, Sakarya ve İstanbul'da çekilecek. Filmde Dilber Ay'ı canlandıracak Büşra Pekin, sanatçının videolarını izleyerek rolüne hazırlanmaya başladı.

Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak
Zeliha Kendirci
Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak
Büşra Pekin
Hayatı film olan rahmetli Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak
Hayatı film olan rahmetli Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandıracak

Kaynak: Hürriyet

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