Camdaki Kız dizisinde Sema karakteriyle ekranlara gelen oyuncu Dilara Aras magazin dünyasının renkli simalarından biri. Ünlü oyuncu oynadığı rollerle büyük beğeni toplamayı başardı. Dizi severler, Dilara Aras'ı araştırıyor. Dilara Aras kimdir, kaç yaşında, nereli? sizler için derledik.

DİLARA ARAS KİMDİR?

Dilara Aras, 17 Aralık 1991 Kahramanmaraş doğumludur. Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümünden mezun oldu. Üniversitenin tiyatro topluluğunda yer aldı. 473. Mesir Festivali "Hafsa Sultanı" seçildi. Bir sene boyunca Manisa şehrini yurt içinde ve yurt dışında temsil etti. Aynı zamanda Manisa Belediyesi Konservatuarı'nı dereceyle kazandı. 1 yıldır Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı bünyesinde oyunculuk hayatına devam etmektedir.

Dilara Aras, 2016 yılından itibaren Tatlı İntikam, Anne, Payitaht Abdülhamid dizilerinde rol almıştır.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Alamut/ 2017

Kanaviçe

Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?

Taziye

Afacan Dedektifler

Rol Aldığı Diziler:

Payitaht Abdülhamid (Viktorya, TV Dizisi 2018-2019)

Anne (TV Dizisi 2017)

Tatlı İntikam (TV Dizisi 2016)

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