Dİlara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek hayatı..

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Dİlara Aksüyek merak konusu oldu. İşte Dİlara Aksüyek hakkında merak edilen Dİlara Aksüyek kimdir, Dİlara Aksüyek hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Dilara Aksüyek 24 Temmuz 1987, Karşıyaka doğumludur. Türk oyuncudur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk rolü 2012 yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 yılında başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.

DİLARA AKSÜYEK TV ŞOVLARI

Evlerden Biri

Merhamet

Kadim Dostum

Adı Mutluluk

Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Mahrumlar

İstanbullu Gelin

Arıza

Baş Belası

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