Dilara Aksüyek ile Onur Bay'ın ayrılık nedeni ne?
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Dilara Aksüyek ile Onur Bay'ın ayrılık nedeni ne?

12.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:49
Dilara Aksüyek ile Onur Bay'ın ayrılık nedeni ne?

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük sevgilisi Dilara Aksüyek ile 4 aylık ilişkilerini bitirme kararı aldı. Peki ünlü çiftin ayrılık nedeni ne? İşte ayrıntılar...

Dilara Aksüyek ile Onur Bay'ın ayrılık kararı sevenlerini şaşırttı. Aralarındaki yaş farkıyla sürekli gündeme gelen ikilinin, ilişkilerinde gelecek görememesi nedeniyle dostça ayrılık kararı aldıkları öne sürüldü.

YAŞ FARKINI SORUN ETMİYORLARDI

Geçtiğimiz günlerde Cihangir'de görüntülenen Onur Bay, muhabirlerin Dilara Aksüyek ile aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.

ONUR BAY KİMDİR? 19 Ocak 1996, İstanbul doğumlu Onur Bay, 2006 yılında çocuk yaşlardayken Arka Sokaklar dizisine Tekin karakteriyle dahil olan Onur Bay, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. İlköğretim eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Onur Bay daha sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam etti.

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR? Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde Karşıyaka İzmir'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile elde etti. 2013 yılında başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterine can verdi. Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini oynadı. Asıl çıkışını ise İstanbullu Gelin dizisiyle yaptı.

Kaynak: Snob Magazin

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