Dilan Dirayet Taşdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Dilan Dirayet Taşdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

22.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:37
Dilan Dirayet Taşdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Dilan Dirayet Taşdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Dilan Dirayet Taşdemir hayatı ve biyografisi nedir?

Dilan Dirayet Taşdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Dilan Dirayet Taşdemir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DİLAN DİRAYET TAŞDEMİR KİMDİR?

Dilan Dirayet Taşdemir (18 Nisan 1982 Ağrı), sosyolog, arkeolog, siyasetçi ve Ağrı milletvekilidir.

Nigar ve Yusuf'un kızıdır. Mersin Üniversitesi Sosyoloji ve Arkeoloji bölümlerini bitirdikten sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde kadın politikaları alanında danışmanlık yaptı. Ulusal ve uluslararası alanda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında görev yaptı.

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