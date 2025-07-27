Dilan Çıtak kiminle evli, Dilan Çıtak kocası kim?

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan Çıtak ve eşi Levent Dörter'in ilişkileri hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Çiftin birbirlerine yönelik paylaştığı imalı mesajlar, takipçiler arasında kafa karışıklığı yaratmış ve ayrılık söylentilerini beraberinde getirmişti.

DİLAN ÇITAK KİMİNLE EVLİ?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı olan Dilan Çıtak Tatlıses, uzun yıllar süren birlikteliğinin ardından 2022 yılında müzisyen sevgilisi Levent Dörter ile dünyaevine girmiştir. Sekiz yılı aşkın bir ilişki geçmişi bulunan çiftin evliliği, magazin dünyasında büyük ilgiyle karşılanmıştı.

1989 yılının 2 Aralık günü İstanbul'da dünyaya gelen Dilan Çıtak, annesi Işıl Çıtak ve ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kısa süreli bir ilişkilerinden doğmuştur. Bu ilişki resmi nikah olmadan gerçekleşmiş, imam nikahı ile sınırlı kalmıştır. Uzun yıllar boyunca İbrahim Tatlıses, Dilan'ı kendi çocuğu olarak kabul etmemiştir. Bu süreçte annesi, Cem Çıtak isimli biriyle evlenmiş ve Dilan da onun soyadını almıştır. Böylece Dilan, üvey babası Cem Çıtak'ın soyadını taşımaya başlamıştır.

SANATLA BÜYÜYEN BİR GENÇLİK

Müzik yeteneğini henüz küçük yaşlarda fark eden Dilan Çıtak, bu ilgisini profesyonel alana taşımaya karar verdi. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nin Müzik Programı'na %50 bursla kabul edildi. Eğitim hayatı boyunca keman, piyano ve şan dersleri alarak hem teknik hem de sahne anlamında kendini geliştirdi. Lise yıllarında birçok koro içinde yer aldı ve caz orkestralarında solist olarak sahne aldı.

YURTDIŞI EĞİTİM VE MÜZİK KARİYERİ

Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda tamamladıktan sonra, 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek hem müzik hem de dil eğitimi aldı. Yaklaşık bir yıl ABD'de yaşayan Dilan, burada Berklee College of Music öğrencileriyle birlikte konserler verdi. Bu deneyim, müzikal gelişimine uluslararası boyutta katkı sağladı.

AŞK VE EVLİLİK: LEVENT DÖRTER

Dilan Çıtak, kendisi gibi müzik dünyasında yer alan Levent Dörter ile 4 yıl süren bir ilişki yaşadı. Bu birlikteliklerini 11 Ekim 2022 tarihinde nikah masasına taşıyarak evlilikle taçlandırdılar. Geçmişte İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" projesinde vokalist olarak görev alan Çıtak, günümüzde piyano ve keman eğitimi vererek genç yeteneklere ilham olmaktadır.