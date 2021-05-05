Dilan Çiçek Deniz: Mükemmel aşk strese sokuyor
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Dilan Çiçek Deniz: Mükemmel aşk strese sokuyor

Dilan Çiçek Deniz: Mükemmel aşk strese sokuyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Marie Claire dergisinin mayıs sayısına kapak oldu.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Marie Claire dergisinin mayıs sayısına kapak oldu. Oyuncu, "Aşık olunca nasıl bir Dilan oluyorsun? ve sence ideal aşk nasıl olmalı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Çok ama çok mutlu bir versiyonum oluyor. Aşkı ideal olarak tanımlayıp mükemmelize etme fikri bile iki tarafı da strese sokan bir şey. Her bireyin algıladığı ve deneyimlediği idealar dünyası ile gerçek arasında çok fark var. Bu iki bambaşka dünyayı ortak bir dünya haline getirmek epey zahmetli fakat bir o kadar da kıymetli. O yüzden güzel ve ince ruhlarla karşılaşınca, gerçekten yaşanan bir his olduğunu söyleyebilirim."

Oyuncu, bir ilişkideki olmazsa olmazlarını ise şu şekilde dile getirdi: "İlki saygı... Kimsenin ilişki kurduğu insanların özel alanlarına girmeye hakkı yok. Bir diğeri empati. Empati kuramayan insanlara denk gelmek beni epey üzüyor. Bu kısacık hayatımızda bunu öğrenemediysek lütfen toplum içine karışmayalım. ve salt sevgi... Karşındakinden karşılığında bir şey beklemeden, sadece onunla olmayı deneyimlemek ve derin bir bağ kurma hali..."

BİRAZ DURMAYA İHTİYACIM VAR

Son bir yılına bir film ve iki dizi sığdırmayı başaran oyuncu, yaz için henüz plan yapmadığını sözlerine ekledi: "Yazla ilgili planım yok ama hayalim var. Her şeyin değerini daha çok anladığımız bu dönem bana 'Dur' dedi. Biraz durmaya, sevdiklerimle olmaya, onlarla keyifli anılar yaratmaya ihtiyacım var. Nerede olduğum önemli değil. Sevdiklerim, benim evim, güvenli alanım, benim insanlarım..."

Toksik insanlardan uzak bir tatil

Dilan Çiçek Deniz, hayalindeki tatili ise şu sözlerle anlattı: "Şehirden, zaman mevhumundan, toksik insanlardan, kaostan uzak... Doğanın içinde, güneşin doğuşuna göre hareket ettiğim, anda kalabildiğim, sevdiklerimle beraber olduğum... Defalarca okuduğum bir kitabı dönüştüğüm insan olarak tekrar okuduğum... Gün içinde yorgun düştüğüm zamanlar bir yerde şekerleme yaptığım, bol huzurlu, bol sevgili tatillerin hayalini kuruyorum."

Kaynak: Hürriyet

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