Dilan Çiçek Deniz'i görenler tanıyamadı

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisi Thor Saevarsson ile Etiler'de görüntülendi. 'Gidenler' adlı filmde rol alacak olan güzel oyuncunun yeni imajı şaşırttı. İşte detaylar...

Yeni imajıyla sevenlerini şaşırtan güzel oyuncu, "Yeni bir sinema filmine başlıyorum. Rolüme uygun imajı yapmak için bu değişikliğe gittim" dedi.

"BURAK DENİZ İLE BAŞROLÜ PAYLAŞACAK

Dilan Çiçek Deniz, Netflix için çekilecek 'Gidenler' adlı filmde Burak Deniz ile başrolü paylaşacak.

"KÜRK GERÇEK DEĞİL"

Güzel oyuncu üzerindeki kürkün sorulması üzerine, "Kesinlikle gerçek değil" yanıtını verdi.

Dilan Çiçek'in yeni imajı sevenlerini şaşırttı.