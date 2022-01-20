Dilan Çiçek Deniz'i görenler tanıyamadı - Haberler Magazin
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Dilan Çiçek Deniz'i görenler tanıyamadı

Dilan Çiçek Deniz'i görenler tanıyamadı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisi Thor Saevarsson ile Etiler'de görüntülendi. 'Gidenler' adlı filmde rol alacak olan güzel oyuncunun yeni imajı şaşırttı. İşte detaylar...

Yeni imajıyla sevenlerini şaşırtan güzel oyuncu, "Yeni bir sinema filmine başlıyorum. Rolüme uygun imajı yapmak için bu değişikliğe gittim" dedi.

"BURAK DENİZ İLE BAŞROLÜ PAYLAŞACAK

Dilan Çiçek Deniz, Netflix için çekilecek 'Gidenler' adlı filmde Burak Deniz ile başrolü paylaşacak.

"KÜRK GERÇEK DEĞİL"

Güzel oyuncu üzerindeki kürkün sorulması üzerine, "Kesinlikle gerçek değil" yanıtını verdi.

Dilan Çiçek'in yeni imajı sevenlerini şaşırttı.

Dilan Çiçek Deniz'i görenler tanıyamadı

Dilan Çiçek Deniz'i görenler tanıyamadı

Dilan Çiçek Deniz'i görenler tanıyamadı

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Dilan Çiçek Deniz, Burak Deniz, Magazin, Haber

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