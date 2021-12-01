Dila Tarkan modellik yaptı

Derimod, ilk kez farklı bir tasarım markasıyla güçlerini birleştirerek renkli ve enerjik duruşuyla dikkat çeken Whenever Company ile olan iş birliğini duyurdu. Derimod ve Whenever Company'nin heyecan veren iş birliği Derimod'un zamansız çizgisiyle birleşerek ikonikleşmeye aday modeller sunuyor.

Koleksiyondaki önemli parçalar arasında neon pembe ayakkabılar, peluş çantalar, tüy detaylı feminen topuklular ve hareketli partilerin vazgeçilmezi parlak çizmeler bulunuyor. İş birliğinin çekimleri kendini enerjik, sosyal ve özgür ruhlu olarak tanımlayan Instagram'ın en çok takip edilen isimlerinden bir olan sosyetik güzel Dila Tarkan'la gerçekleştirildi.

Çok yönlü ve eklektik görünümü modern it-girl temasına dayanan Dila Tarkan'ın fotoğraf kareleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Özellikle yılbaşı gecesi ve partilere eşlik edecek yüksek dozda enerji ve şıklık için Derimod mağazalarını ve Derimod.com.tr' yi ziyaret edebilirsiniz.