Dila Tarkan bikinili fotoğraflarıyla Şeyma Subaşı'na meydan okudu

Dila Tarkan, paylaştığı bikinilini fotoğraflarıyla yakın arkadaşı Şeyma Subaşı'na meydan okudu. İkilinin, bikinili kareleri gündem oldu. İşte detaylar

Dila Tarkan, Maldivler tatilinden sonra Miami'ye geçti. Ünlü sosyetik bikinili çektirdiği fotoğrafla olay yarattı. Merdiven üzerinde poz veren Tarkan, Instagram'dan iki karesini yayınladı.

Sosyetik güzel, "Merdiven soğukluğu" diye yazdı. Tarkan'ın pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Sosyetik güzelin fitliği dikkat çekti. Tarkan'ın yakın arkadaşı Şeyma Subaşı'yı da fitliği ve güzelliğiyle resmen meydan okumuş oldu.

Subaşı da bikinili fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine geliyor.

Kaynak: Snob Magazin