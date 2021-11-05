Dila Tarka kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Şeyma Subaşı ile yakın arkadaş olan ve paylaştıkları pozlarla olay olansosyetik güzel Dila Tarkan kimdir? sorusu internette aratılmaya başlandı. Dila Tarkan kimdir? Dila Tarkan kaç yaşında? Dila Tarkan ne iş yapıyor? Sosyetik güzelin adı zaman zaman bir çok playboy ile magazin dünyasında anılıyor.

DİLA TARKAN KİMDİR?

Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyuran Dila Tarkan, 1993 yılında doğdu. İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Dila Tarkan, ünlü markalara stil danışmanlığı yapmakta. Şeyma Subaşı ve Burcu Esmersoy gibi modanın önde gelen isimleriyle arkadaş olan Dila Tarkan'ın adı son olarak Hacı Sabancı ile aşk dedikodularına karışmıştı.

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